11 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 فبراير/ آذار عددًا من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1948 قوات الجهاد المقدس الفلسطينية تفجر مبنى الوكالة اليهودية في القدس وتقتل (36) صهيونياً.
- 1978 فتح تنفذ عملية الشهيد كمال عدوان بقيادة دلال المغربي، قتل فيها (27) صهيونياً، وجرح (82) آخرين، واستشهادها مع (11) فدائياً.
- 2002 استشهاد 18 مواطنا وجرح العشرات خلال توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
- 2004 انفجار في قطار إسباني بمدريد يودي بحياة 190 شخصا وإصابة 1800 آخرين.
- 2011 زلزال قبالة السواحل اليابانية بقوة 8.9 درجة على مقياس رختر يؤدي إلى تسرب نووي من مفاعل فوكوشيما.
- 2014 كتائب القسام تتمكن من السيطرة على طائرة استطلاع صهيونية بمدينة رفح.
- 2020 صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوباء العالمي.
المصدر / فلسطين أون لاين