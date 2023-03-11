11 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 فبراير/ آذار عددًا من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1948 قوات الجهاد المقدس الفلسطينية تفجر مبنى الوكالة اليهودية في القدس وتقتل (36) صهيونياً.

قوات الجهاد المقدس الفلسطينية تفجر مبنى الوكالة اليهودية في القدس وتقتل (36) صهيونياً. 1978 فتح تنفذ عملية الشهيد كمال عدوان بقيادة دلال المغربي، قتل فيها (27) صهيونياً، وجرح (82) آخرين، واستشهادها مع (11) فدائياً.

فتح تنفذ عملية الشهيد كمال عدوان بقيادة دلال المغربي، قتل فيها (27) صهيونياً، وجرح (82) آخرين، واستشهادها مع (11) فدائياً. 2002 استشهاد 18 مواطنا وجرح العشرات خلال توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

استشهاد 18 مواطنا وجرح العشرات خلال توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. 2004 انفجار في قطار إسباني بمدريد يودي بحياة 190 شخصا وإصابة 1800 آخرين.

انفجار في قطار إسباني بمدريد يودي بحياة 190 شخصا وإصابة 1800 آخرين. 2011 زلزال قبالة السواحل اليابانية بقوة 8.9 درجة على مقياس رختر يؤدي إلى تسرب نووي من مفاعل فوكوشيما.

زلزال قبالة السواحل اليابانية بقوة 8.9 درجة على مقياس رختر يؤدي إلى تسرب نووي من مفاعل فوكوشيما. 2014 كتائب القسام تتمكن من السيطرة على طائرة استطلاع صهيونية بمدينة رفح.

كتائب القسام تتمكن من السيطرة على طائرة استطلاع صهيونية بمدينة رفح. 2020 صنفت منظمة الصحة العالمية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوباء العالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين