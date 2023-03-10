10 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 فبراير/ آذار عددا من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1258 الخليفة العباسي المستعصم بالله يسلم بغداد عاصمة الخلافة العباسية إلى قائد قوات التتار هولاكو معلنا بذلك سقوطها وسقوط دولته التي حكمت العالم الإسلامي خمسة قرون.
- 1948 مجلس العموم البريطاني يصوت على إنهاء الانتداب على فلسطين ابتداء من 15 مايو 1948.
- 1990 الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عامًا من قبل سـلطة جنوب أفريقيا العنصرية.
- 1993 المجاهد محمد أبو جلالة من الجهاد الإسلامي، يقتل (4) صهيونيات ويصيب (3) آخرين، طعناً بالسكين في مدينة (تل أبيب) المحتلة، ثم يعتقل بعد ذلك.
- 1993 مجاهدو القسام بقيادة الشهيد عماد عقل يستهدفون حافلة صهيونية بالقرب من مستوطنة "غوش قطيف" ما أدى لجرح (4) جنود صهاينة.
- 1993 نفّذ مجاهدو القسام في الخليل هجوماً مسلحاً، ما أدى لمقتل صهيوني وجرح آخر.
- 2003 استشهاد القسامي حافظ الرجبي من الخليل في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، أسفر عن مقتل جندي صهيوني وجرح (4) آخرين.
- 2019 سُقُوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302 بُعيد إقلاعها بِوقتٍ قصيرٍ من مطار أديس أبابا بولي الدولي ومقتل جميع الرُكَّاب على متنها، وعددهم 157 راكبًا.
المصدر / فلسطين أون لاين