10 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 10 فبراير/ آذار عددا من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1258 الخليفة العباسي المستعصم بالله يسلم بغداد عاصمة الخلافة العباسية إلى قائد قوات التتار هولاكو معلنا بذلك سقوطها وسقوط دولته التي حكمت العالم الإسلامي خمسة قرون.

الخليفة العباسي المستعصم بالله يسلم بغداد عاصمة الخلافة العباسية إلى قائد قوات التتار هولاكو معلنا بذلك سقوطها وسقوط دولته التي حكمت العالم الإسلامي خمسة قرون. 1948 مجلس العموم البريطاني يصوت على إنهاء الانتداب على فلسطين ابتداء من 15 مايو 1948.

مجلس العموم البريطاني يصوت على إنهاء الانتداب على فلسطين ابتداء من 15 مايو 1948. 1990 الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عامًا من قبل سـلطة جنوب أفريقيا العنصرية.

الإفراج عن زعيم المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا بعد سجن استمر 27 عامًا من قبل سـلطة جنوب أفريقيا العنصرية. 1993 المجاهد محمد أبو جلالة من الجهاد الإسلامي، يقتل (4) صهيونيات ويصيب (3) آخرين، طعناً بالسكين في مدينة (تل أبيب) المحتلة، ثم يعتقل بعد ذلك.

المجاهد محمد أبو جلالة من الجهاد الإسلامي، يقتل (4) صهيونيات ويصيب (3) آخرين، طعناً بالسكين في مدينة (تل أبيب) المحتلة، ثم يعتقل بعد ذلك. 1993 مجاهدو القسام بقيادة الشهيد عماد عقل يستهدفون حافلة صهيونية بالقرب من مستوطنة "غوش قطيف" ما أدى لجرح (4) جنود صهاينة.

مجاهدو القسام بقيادة الشهيد عماد عقل يستهدفون حافلة صهيونية بالقرب من مستوطنة "غوش قطيف" ما أدى لجرح (4) جنود صهاينة. 1993 نفّذ مجاهدو القسام في الخليل هجوماً مسلحاً، ما أدى لمقتل صهيوني وجرح آخر.

نفّذ مجاهدو القسام في الخليل هجوماً مسلحاً، ما أدى لمقتل صهيوني وجرح آخر. 2003 استشهاد القسامي حافظ الرجبي من الخليل في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، أسفر عن مقتل جندي صهيوني وجرح (4) آخرين.

استشهاد القسامي حافظ الرجبي من الخليل في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، أسفر عن مقتل جندي صهيوني وجرح (4) آخرين. 2019 سُقُوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302 بُعيد إقلاعها بِوقتٍ قصيرٍ من مطار أديس أبابا بولي الدولي ومقتل جميع الرُكَّاب على متنها، وعددهم 157 راكبًا.

المصدر / فلسطين أون لاين