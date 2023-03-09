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مصرع 21 شخصًا في انهيارات أرضية بإندونيسيا

09 مارس 2023 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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مصرع 21 شخصا في انهيارات أرضية بإندونيسيا

 أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، مصرع 21 شخصًا من جرّاء انهيار أرضي وقع على إثر أمطار غزيرة في منطقة ناتونا، مطلع الأسبوع.

وذكر مسؤول في وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، أن عمال البحث والإنقاذ وصلوا إلى جثامين 10 أشخاص، ما رفع عدد قتلى الانهيار الأرضي إلى 21، بحسب "أسوشيتد برس".

ولفت المسؤول الذي لم يرد اسمه في التقرير الإخباري إلى إصابة 8 أشخاص بينهم 3 في حالة حرجة.

وأشار إلى استمرار البحث عن 33 مفقودًا يُعتقد أنهم محاصرون في منازل طمرت تحت الانهيار الأرضي.

وأكد نقل ما يقرب من 1300 شخص إلى ملاجئ مؤقتة بسبب الانهيار الأرضي.

المصدر / الأناضول
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#أندونيسيا #مفقودين #انهيار أرضي #شرق أسيا

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