هل رأيت صورًا لكوكب المريخ؟ 5 صور كما لم تره من قبل

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09 مارس 2023 . الساعة 10:19 بتوقيت القدس
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"كيوريوسيتي" هي عربة متجولة على المريخ تتحرك بالطاقة النووية

بثت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صوراً مبهرة لمشهد غروب الشمس من المريخ، التقطتها العربة الجوالة Curiosity وذلك في بداية حملة جديدة للتصوير السحابي.

و"كيوريوسيتي" هي عربة متجولة على المريخ تتحرك بالطاقة النووية، وقد وحطت على الكوكب الأحمر في أغسطس 2012.

والتقطت المركبة الجوالة أشعة الشمس على شكل صور بانورامية، قبل إرسالها إلى الأرض من أجل معالجتها.

وتظهر الصور الجديدة، التي التقطت الشهر الماضي، أشعة الشمس بوضوح على الكوكب الأحمر.

ووفق وكالة الفضاء الأمريكية فإنه عندما نزلت الشمس فوق الأفق في 2 فبراير، أضاءت أشعة الشمس مجموعة من الغيوم، تعرف هذه الأشعة بالأشعة الشفقية.

وأوضحت: "كانت هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مشاهدة أشعة الشمس بوضوح على كوكب المريخ".

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المصدر / وكالات
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