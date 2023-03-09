"حماس" تزفُّ شهداء جنين وتؤكد أنَّ مقاومة شعبنا مستمرة

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شهداء بلدة جبع الثلاثة، والذين ارتقوا صباح اليوم في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال جنوب مدينة جنين.

وأكدت "حماس" في بيان لها، أنّ الرد على عملية الاغتيال لن يطول ومقاومة شعبنا مستمرّة.

كما وزفَّت الحركة الطفل وليد سعد داود نصار (14 عامًا)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص قوات الاحتلال في جنين قبل يومين.

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وشدَّدت "حماس" على أن عمليات الاغتيال والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في أنحاء أرضنا المحتلة لن تكسر إرادة شعبنا في مواصلة طريق المقاومة، بل ستزيده قوّة وإصرارًا وعزيمة على مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه حتى دحرهم عن أرضنا ومقدّساتنا.

وأضافت: إننا إذ نعزّي ذوي الشهداء ومحبيهم لنحيي أهلنا في جنين الصمود، ومقاومي جبع الأبطال الذين تصدّوا لقوات الاحتلال المعتدية وخاضوا معها اشتباكًا ضاريًا بالرصاص والعبوات المتفجرة وأسقطوا طائرة مسيّرة، ونشدّ على أيدي المقاومين الأبطال لتصعيد المواجهة والتصدّي لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، انتقامًا لدماء الشهداء ودفاعًا عن شعبنا الصامد المرابط.

المصدر / فلسطين أون لاين