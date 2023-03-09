9 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 9 من مارس/ آذار العديد من الأحداث والمشاهد السياسية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي يلخص " " أبرزه في نقاط:

1919 بدء ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول.

بدء ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول. 1945 المقاتلات الأمريكية تهاجم العاصمة اليابانية طوكيو بقنابل تزن نحو 2000 طن أدت إلى مقتل ما يقارب 130 ألف شخص من المدنيين.

المقاتلات الأمريكية تهاجم العاصمة اليابانية طوكيو بقنابل تزن نحو 2000 طن أدت إلى مقتل ما يقارب 130 ألف شخص من المدنيين. 1948 القوات الصهيونية تحتل ميناء أم الرشراش الفلسطينية وتقيم مكانه مدينة "إيلات".

القوات الصهيونية تحتل ميناء أم الرشراش الفلسطينية وتقيم مكانه مدينة "إيلات". 1969 المدفعية الصهيونية تغتال رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض أثناء تفقده للجبهة المصرية إبان حرب الاستنزاف.

المدفعية الصهيونية تغتال رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض أثناء تفقده للجبهة المصرية إبان حرب الاستنزاف. 1992 وفاة مناحيم بيغن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق.

وفاة مناحيم بيغن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق. 1996 وفاة الشيخ محمد الغزالي الإسلامي الداعية المصري البارز.

وفاة الشيخ محمد الغزالي الإسلامي الداعية المصري البارز. 2002 عملية استشهادية نفذتها كتائب القسام في مقهى مومينت بالقدس تؤدي لمقتل 15 إسرائيليا.

عملية استشهادية نفذتها كتائب القسام في مقهى مومينت بالقدس تؤدي لمقتل 15 إسرائيليا. 2003 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يعيّن محمود عبـاس رئيسا للوزراء. استجابة للضغوط الأمريكية والأوروبية.

رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يعيّن محمود عبـاس رئيسا للوزراء. استجابة للضغوط الأمريكية والأوروبية. 2002 المناضلان سعيد البطا وشادي النجمة من شهداء الأقصى هاجما منطقة مزدحمة في "نتانيا"، وقتلا (3) صهاينة، وأصابا العشرات ثم استشهدا

المناضلان سعيد البطا وشادي النجمة من شهداء الأقصى هاجما منطقة مزدحمة في "نتانيا"، وقتلا (3) صهاينة، وأصابا العشرات ثم استشهدا 2012 اغتيال أمين عام لجان المقاومة الشعبية زهير القيسي وبرفقته محمود حنني في غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين