9 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 9 من مارس/ آذار العديد من الأحداث والمشاهد السياسية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي يلخص "" أبرزه في نقاط:
- 1919 بدء ثورة المصريين ضد الاحتلال البريطاني بقيادة سعد زغلول.
- 1945 المقاتلات الأمريكية تهاجم العاصمة اليابانية طوكيو بقنابل تزن نحو 2000 طن أدت إلى مقتل ما يقارب 130 ألف شخص من المدنيين.
- 1948 القوات الصهيونية تحتل ميناء أم الرشراش الفلسطينية وتقيم مكانه مدينة "إيلات".
- 1969 المدفعية الصهيونية تغتال رئيس أركان الجيش المصري الفريق عبد المنعم رياض أثناء تفقده للجبهة المصرية إبان حرب الاستنزاف.
- 1992 وفاة مناحيم بيغن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الأسبق.
- 1996 وفاة الشيخ محمد الغزالي الإسلامي الداعية المصري البارز.
- 2002 عملية استشهادية نفذتها كتائب القسام في مقهى مومينت بالقدس تؤدي لمقتل 15 إسرائيليا.
- 2003 رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات يعيّن محمود عبـاس رئيسا للوزراء. استجابة للضغوط الأمريكية والأوروبية.
- 2002 المناضلان سعيد البطا وشادي النجمة من شهداء الأقصى هاجما منطقة مزدحمة في "نتانيا"، وقتلا (3) صهاينة، وأصابا العشرات ثم استشهدا
- 2012 اغتيال أمين عام لجان المقاومة الشعبية زهير القيسي وبرفقته محمود حنني في غزة.
المصدر / فلسطين أون لاين