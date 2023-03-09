تعرَّف إلى حالة الطقس اليوم الخميس 9 مارس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائمًا جزئيًّا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدّلها بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الخميس 9 مارس

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الجمعة 10 مارس

كما يكون الجو يوم غدٍ الجمعة، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدّلها بحدود درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم السبت 11 مارس

وتوقعت أن يكون الجو يوم السبت المقبل صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس اليوم الأحد 12 مارس

ويوم الأحد يكون الجو غائمًا جزئيًّا ولا يطرأ تغيّر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين