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بالفيديو ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

09 مارس 2023 . الساعة 07:01 بتوقيت القدس
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المركبة المستهدفة

استشهد، اليوم الخميس، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، في جنين محمود السعدي، إن طواقم الإسعاف تسلمت جثت ثلاثة شهداء ويجري نقلهم لمستشفيات جنين.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة قد اقتحمت فجر اليوم، بلدة جبع جنوب محافظة جنين.

وقات وسائل إعلام عبرية، إن قوات الجيش أطلقت الرصاص على سيارة مدنية، بزعم وجود مقاومين.

فيما أرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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