استُشهد، اليوم الخميس، ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقال مدير الهلال الأحمر الفلسطيني، في جنين محمود السعدي، إن طواقم الإسعاف تسلّمت جثث ثلاثة شهداء ويجري نقلهم لمستشفيات جنين.

وفي وقت لاحق قالت وزارة الصحة إن الشهداء هم سفيان عدنان فاخوري (26 عامًا)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (22 عاماً).

وكانت قوات الاحتلال الخاصة قد اقتحمت فجر اليوم، بلدة جبع جنوب محافظة جنين.

فيديو | اقتحام قوات الاحتلال الخاصة لبلدة جبع جنوب جنين. pic.twitter.com/hGOipN7urk — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 9, 2023

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الجيش أطلقت الرصاص على سيارة مدنية، بزعم وجود مقاومين.

وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، كما اندلعت اشتباكات مسلّحة مع المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين