قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل شابًا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عِدة بلدات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي السيلة الحارثية واليامون غرب مدينة جنين.

وشرعت في دهم منازل المواطنين وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام عِدة بلدات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جهاد بسام شلبي عقب دهم منزل عائلته في بلدة السيلة الحارثية، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة للتحقيق معه.

إلى ذلك اقتحمت قوات إسرائيلية خاصة، بلدة جبع جنوب جنين.

فيديو | اقتحام قوات الاحتلال الخاصة لبلدة جبع جنوب جنين. pic.twitter.com/hGOipN7urk — فلسطين أون لايـن (@F24online) March 9, 2023

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية في بلدة جبع جنوب جنين.

فيما أرسلت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح المنازل في البلدة.





المصدر / فلسطين أون لاين