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تقارير أمريكية: روسيا لا تريد صدامًا عسكريًا مباشرًا مع حلف الناتو

09 مارس 2023 . الساعة 02:37 بتوقيت القدس
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كشف تقرير استخباراتي أمريكي، أن روسيا لا تريد صراعًا عسكريًا مباشرًا مع الدول الغربية، لكن مخاطر التصعيد في أوكرانيا لا تزال مرتفعة.

ووردت هذه التوقعات في النسخة غير السرية من التقرير السنوي لمجتمع الاستخبارات الأمريكية حول "التهديدات العالمية" للولايات المتحدة.

وأشار التقرير: "ربما لا تريد روسيا صراعًا عسكريًا مباشرًا مع قوات الولايات المتحدة وقوات الناتو، لكن هناك احتمالية لحدوث ذلك".

وذكر التقرير أن: "القيادة الروسية، تجنبت حتى الآن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى توسع الصراع في أوكرانيا خارج حدود هذا البلد، لكن مخاطر التصعيد لا تزال كبيرة".

وأضاف التقرير، بأن موسكو ستظل تمثل تحديا كبيرا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة لواشنطن، على مدى العشر سنوات القادمة، و"ستحافظ بكين على تعاونها الدبلوماسي والدفاعي والاقتصادي والتكنولوجي مع موسكو".

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #حلف الناتو #الاستخبارات الأمريكية

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