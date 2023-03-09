تعرف إلى السبب.. حكم قضائي بتغريم إسباني 200 ألف يورو لزوجته!

شهدت إسبانيا، أغرب حكم قضائي أسري، بتغريم أحد مواطنيها 200 ألف يورو تعويضًا إلى زوجته السابقة نظير خدمتها المنزلية طوال 25 عامًا كانا فيها زوجين.

سبب الحكم بـ 200 ألف يورو

حسب وثائق نُشرت عن المحكمة فإن الزوجة كرست نفسها منذ الزواج للأعمال المنزلية بشكل أساسي، ما يعني رعاية المنزل والأسرة وكل ما يتعلق بذلك، وما كانت الزوجة لتكسبه سنويا خلال الفترة الممتدة بين يونيو 1995 ديسمبر 2020.

وبالاستناد إلى قيمة الحد الأدنى للأجور طوال فترة زواجهما، قضت المحكمة الواقعة بمنطقة الأندلس جنوب إسبانيا، بغرامة 200 ألف يورو على الزوج لطليقته.

نظام فصل الملكية

بعد 25 عامًا من الزواج رزقهما الله بابنتين، حيث كان زواجهما محكومًا بنظام فصل الملكية الذي ينص على أن كل ما يكسبه كل طرف هو ملكه وحده، ما ترك الزوجة في هذه الحالة من دون أي إمكانية للحصول على جزء من الأموال المكتسبة خلال سنوات الشراكة.

وأُمر الزوج السابق أيضًا بأن يدفع لها بدل رعاية أطفال شهريًا لابنتيهما، إحداهما قاصرة والأخرى فوق سن 18 عامًا.

تصريحات الزوجة السابقة على الحكم بحق طليقها

عبرت الزوجة في حديث إذاعي، عن سعادتها بالحكم لأنها تستحقه بجدارة -حسب قولها-، موضحة أن زوجها "لم يكن يريدها أن تعمل" خارج المنزل رغم أنه سمح لها بالعمل في صالات رياضية كان يملكها، حيث كانت تتولى العلاقات العامة وتعمل كمدربة.

وأضافت في تصريحاتها: "لكن ما خلا ذلك، كرستُ نفسي حصريًا للأعمال المنزلية، ورعاية زوجي والمنزل، لقد جعلني أقوم بالدور المحدد في إنجاز الأعمال المنزلية، لدرجة أني كنت في مكان لا أستطيع فيه القيام بشيء آخر".

المصدر / وكالات