مقاومون يسقطون طائرة إسرائيلية مسيّرة في نابلس

أسقط مقاومون فلسطينيون، فجر اليوم الخميس، طائرة إسرائيلية مسيّرة في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأنهم سمعوا صوت إطلاق نار في البلدة القديمة ناتج عن استهداف الطائرة الإسرائيلية المُسيّرة.

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وفي أعقاب إسقاط الطائرة المُسيّرة أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في منطقة جبل القعدة ببلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وكانت المقاومة الفلسطينية نجحت في اسقاط طائرتين مسيّرتين قبل أيام، عقب اقتحام الاحتلال مدينة جنين ومحاصرة منزلاً تحصن به منفذ عملية حوارة االبطولية عبد الفتاح خروشة..

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وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة احتفال المواطنين في جنين بإسقاط المقاومين الطائرة المسيّرة وهي مُحترقة.

المصدر / فلسطين أون لاين