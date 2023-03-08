يواجه نادي بايرن ميونخ الالماني، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في اطار منافسات اياب دور ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، في المباراة التي ستقام على ملعب اليانز ارينا .

ولعب بايرن ميونخ ضد بي اس جي في ذهاب دور الستة عشر بدوري ابطال اوروبا على ملعب بارك دي برانس في المباراة التي انتهت بفوز بايرن ميونخ 1-0 . وتعتبر نتيجة جيدة للنادي الالماني . بينما سيحاول نادي باريس تحقيق فوز سيكون من الصعب تحقيقه في ملعب صعب.

التشكيل الرسمي لنادي بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى : سومر

الدفاع : دافيز – اوباميانكو – دي ليخت – كيميش

الوسط : جورتزيكا – ستناسيتش- موسيالا

الهجوم : تشوبو موتينج – كومان – مولر

التشكيل الرسمي لنادي بي اس جي ضد بايرن

حراسة المرمى : دوناروما

الدفاع : حكيمي – راموس – ماركينيوس – مينديز

الوسط : فيراتي – فابيان – فيتينهو – دانيلو

الهجوم : ميسي – مبابي

هذا هو اللقاء الثالث عشر في دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، حيث فاز كل فريق بستة من 12 سابقة وسيكون هذا أكبر عدد يواجه فيه الفريق الفرنسي خصمًا محددًا في المسابقة.

فاز بايرن ميونيخ بثلاث من آخر أربع مباريات على أرضه ضد باريس سان جيرمان، رغم أنه خسر آخرها في ربع نهائي 2020-21 (2-3).

وسيتولى تعليق المباراة المعلق رؤوف خليف على قنوات BeIN SPORTS الناقل لبطولة دوري ابطال اوروبا باللغة العربية .

وتبدأ مباراة بايرن اليوم ضد باريس في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة . 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة . ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر العديد من القنوات التي تنقل البطولة هذا الموسم.

المصدر / فلسطين أون لاين