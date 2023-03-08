"العمادي" يلتقي حركة الجهاد الإسلامي بغزة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي، لقاء مع رئيس لجنة الإعمار القطرية السفير القطري محمد العمادي، اليوم الأربعاء، الذي قدم التهاني للحركة بانتهاء انتخابات الأمين العام والمكتب السياسي.

وقال رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة خالد البطش "إن العمادي عبر عن تهانيه للأمين العام زياد النخالة بشكل خاص ولجميع أعضاء المكتب السياسي، وأشاد بأهمية دور حركة الجهاد الإسلامي على الصعيد الوطني الفلسطيني".

وتابع: "عبرنا للعمادي عن تقديرنا للجهود التي تبذلها دولة قطر الشقيقة فيما يتعلق بملف الإعمار والمساعدات التي تقدمها قطر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

وأردف "نقلنا تهانينا للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بتوليه رئاسة الوزراء في دولة قطر الشقيقة، متمنين له التوفيق وللشقيقة قطر دوام الأمن والاستقرار، ومواصلة دورها في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".

وأضاف البطش أن الجهاد أكدت على ضرورة استمرار جهود إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بغزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الحصار الظالم على غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر في جنين ونابلس والضفة والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين