عودة جيزوس لتدريبات أرسنال بعد غياب 4 أشهر

أعلن نادي أرسنال، متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، عودة مهاجمه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس إلى التمارين الكاملة بعد غياب أربعة أشهر اثر اصابة قوية بركبته.

وخضع جيزوس (25 عاماً) لجراحة بعد تعرضه لاصابة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلال مشاركة منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

قال فريق شمال لندن الاربعاء "لحسن الحظ، أوشك طريقه الطويل نحو التعافي إلى نهايته، بعد مشاركته اليوم في التمارين قبل رحلتنا إلى سبورتينغ" البرتغالي، الخميس في ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.

وفيما لا يتوقع عودة مهاجم مانشستر سيتي السابق إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية المقبلة، يعاني المدرب الإسباني ميكل أرتيتا الخميس من غياب مدافعه الاسكتلندي كيران تيرني (مرض) والمهاجمين إدي نكيتياه (كاحل) والبلجيكي لياندرو تروسار (فخذ).

تصدّر أرسنال مجموعته في الدوري الأوروبي، ويُعدّ من المرشحين لاحراز اللقب إلى جانب مواطنه مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي.

محلياً، يتصدر الدوري بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي قبل 12 مرحلة على ختام البرميرليغ، وهو يبحث عن لقبه الأول منذ 2004 في إبَّان حقبة مدربه الفرنسي أرسين فينغر.

المصدر / وكالات