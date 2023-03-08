نقاش حول مشروع إنشاء "المركز القومي للأزمات" بغزة

عقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث اجتماعا لمناقشة مقترح تشكيل المركز القومي لإدارة الكوارث، واستعراض التوجيهات العامة لخطط المؤسسات الشريكة، إضافة إلى توضيح حدود وطبيعة تداخل المهام والصلاحيات في دور المؤسسات الشريكة.

ورحب رئيس لجنة الطواريء م. زهدي الغريز بالحضور، وفق وكالة الرأي الحكومية، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود وإبراز الدور الإيجابي للمؤسسات الشريكة في كافة المجالات وذلك لأهمية اللجنة على المستوى الحكومي.

وخلال مداخلاتهم، أكد الحضور على ضرورة إنشاء مركز قومي للأزمات والطوارئ يشتمل على مندوبي المؤسسات الحكومية والمختصين من الأكاديميين ومؤسسات المجتمع المحلي بهدف إدارة ملف الازمات التي يمر بها القطاع بجميع جوانبه كقطاع البنية التحتية وقطاع الصحة بما يحقق أهدافه الاستراتيجية، وبما يحقق عدم إهدار الجهود والطاقات والعمل على ايضاح صلاحيات ومهام المؤسسات الشريكة سواء كانت المؤسسات الشريكة رئيسية أم مساندة.

وتوافق الحضور على مختلف حيثيات إدارة ملف الطوارىء بجميع سيناريوهاته وطبيعة الإجراءات المتبعة وفق كل أزمة وخاصة طبيعة صلاحيات فتح مراكز الإيواء كإدارة طوارئ الزلازل، لاعتبارها صلاحية لا مركزية يتمتع بها رئيس المحافظة دون الرجوع بشكل كامل إلى رئيس لجنة الطوارئ العليا بشكل رئيسي.

المصدر / فلسطين أون لاين