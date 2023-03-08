حكم بسجن المشجع الهولندي الذي اعتدى على حارس إشبيلية

قضت محكمة مقاطعة شرق برابانت الهولندية، اليوم الأربعاء، 8 مارس/ آذار، بعقوبة المشجع البالغ من العمر 20 عامًا الذي اعتدى على حارس نادي إشبيلية الإسباني، ماركو دميتروفيتش، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

واقتحم المشجع أرضية مباراة أيندهوفن ضد إشبيلية في الدوري الأوروبي في فبراير الماضي، وسدد لكمة لدميتروفيتش عقب انتهاء المباراة، قبل أن يصارعه الحارس على الأرض ليتحفظ عليه رجال الأمن.

كان الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) قد منع المخالف سابقًا من دخول ملعب "فيليبس" ملعب أيندهوفن، والمنطقة المحيطة به حتى عام 2026، لكن تسلل المشجع إلى مباراة الفريق ضد إشبيلية واعتدى على الحارس.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن "المشتبه فيه لم ينتهك حظر الاستاد والمنطقة فحسب، بل نزل أيضًا إلى الملعب وهو مخمور للاعتداء على لاعب كرة قدم".

وأوضح بيان المحكمة أن "هذا تصرف غير محترم تمامًا للضحية ونوادي كرة القدم وجميع المشجعين الحقيقيين لآيندهوفن، بالإضافة إلى ذلك، أُدِين المشتبه به مرتين في عام 2021 بجرائم متعلقة بكرة القدم".

وبالإضافة إلى عقوبة السجن، فرض القاضي أيضًا حظرًا لمدة عامين على المتهم من الدخول لملعب فيليبس والمنطقة المحيطة به، مع السجن لمدة تصل إلى سبعة أيام عن كل انتهاك.

كما فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا في الواقعة، ومن المتوقع أن يصدر قرار في المستقبل القريب.