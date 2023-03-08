موقف أراوخو مدافع برشلونة من المشاركة في الكلاسيكو

تلقى نادي برشلونة الإسباني نبأً سارًا بشأن عقوبة الإيقاف الخاصة بمدافعه الدولي الأوروغوياني، رونالد أراوخو، والذي طُرد في المواجهة الماضية أمام فالنسيا في مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا".

وكان أراوخو قد غادر مباراة فالنسيا، في الدقيقة (59)، بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة، في المباراة التي انتصر فيها النادي الكتالوني (1-0)، الأحد الماضي، ضمن فعاليات الأسبوع الـ24 من الليغا.

وكان يُعتقد أن أراوخو سيغيب عن برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، نظرًا لإيقافه لمباراتين، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أوضحت أن المدافع البالغ من العمر 24 عامًا سيغيب لمباراة واحدة فقط، ما يعني أنه سيلحق بمواجهة الغريم.

وقرر الاتحاد الإسباني إيقاف أراوخو لمباراة واحدة فقط، بسبب تقرير الحكم ألبرولا روخاس، الذي كتب في تقريره: "في الدقيقة (59) تم طرد اللاعب أراوخو لضرب الخصم ومنع فرصة هدف واضح".

وتُحدد المادة 121 من قانون الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أن الطرد المباشر في أثناء المباراة يتقرر على إثره فرض عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة على الأقل.

ويتم تطبيق عقوبة الإيقاف لمباراتين أو أكثر في حال قيام أحد اللاعبين بتدخل على منافسه في مواقف لا تتاح فيها فرصة للتحدي على الكرة.

ويعني ذلك أن أراوخو لن يشارك في لقاء أتلتيك بيلباو المقبل، يوم الأحد 12 مارس، والذي سيُقام على ملعب "سان ماميس"، لكنه سيحضر بشكل طبيعي في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" أمام ريال مدريد بالجولة الـ26 من الليغا يوم 19 من الشهر الجاري.

المصدر / وكالات