مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في عدة مناطق بالضفة

سادت حالة من الغضب في صفوف الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، عقب تشييع جثامين 8 شهداء اليوم الأربعاء في جنين ونابلس والقدس وأريحا.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت إجزا شمال غرب القدس المحتلة، بعد تشييع جثمان الشهيد محمد أبو كافية الذي احتجز جثمانه لعدة أشهر.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان، الذين ردوا برشق مركبات عسكرية إسرائيلية بالحجارة، قرب السياج المحيط بمستوطنة "جفعون حداشاه" المقامة على أراضي المواطنين في بيت إجزا.

تزامن ذلك، مع اعتداء قوات الاحتلال على أحد الشبان عند باب العامود بالقدس المحتلة قبل اعتقاله.

واعتدى المستوطنون على مركبات الفلسطينيين بالقرب من حي الشيخ جراح، بحماية قوات الاحتلال التي انتشرت في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة كلاب بوليسية حي وادي الربابة ببلدة سلوان، وقامت بنصب حواجز وتفتيش سيارات الفلسطينيين.

وفي رام الله أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال تصدي الأهالي لهجوم مستوطنين بحراسة قوات الاحتلال قرب قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

واندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

وتمكن الشباب الثائر من إلحاق أضرار في حافلة للمستوطنين، بعد رشقها بالحجارة، على طريق "غوش عتصيون" الاستيطاني قرب بيت أمر شمال الخليل.

وهاجمت عصابات المستوطنين على مرأى من جنود الاحتلال، منازل المواطنين في حي تل الرميده بمدينة الخليل.

وقام المستوطنون بتكسير نوافذ المنازل بالحجارة، كما اعتدوا على مركبات المواطنين في منطقة واد الحصين.

وفي قلقيلية، رشق الشباب الثائر حافلة للمستوطنين بالحجارة لدى مرورها على الطريق الاستيطاني قرب بلدة عزون شرق المدينة.

وشيعت الجماهير الفلسطينية اليوم جثامين 6 شهداء خمسة منهم من جنين، وشهيد من نابلس، ارتقوا بعد إصابتهم برصاص قوات الاحتلال خلال اشتباكات في جنين.

كما شيعت جماهير القدس وأريحا جثماني شهيدين كانا محتجزين في ثلاجات الاحتلال وجرى تسلميهما اليوم.

المصدر / حرية نيوز