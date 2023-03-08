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هنية يهاتف زوجة الشهيد "خروشة" معزيًا ومهنئًا ومشيدًا بجهاده المبارك

08 مارس 2023 . الساعة 19:34 بتوقيت القدس
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هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء اليوم، السيدة أم خالد خروشة، زوجة الشهيد عبد الفتاح خروشة.

وقدم هنية "التعازي والتهاني بهذه الشهادة وهذه الخاتمة المباركة لجهاد وعطاء زوجها رجل المنازلة الاستثنائية في حوارة وجنين".

 وقال رئيس الحركة "الشهيد البطل عبد الفتاح (أبو خالد) قدم من البطولة التي تسجل بمداد من نور في صحائف مجد مسيرة شعبنا وأمتنا".

وأضاف "هذا الشهيد البطل الذي لم يقعده السجن ولا المعتقل عن مواصلة درب المقاومة ضد العدو الصهيوني وقدم بجهاده وعملياته كلمة الفصل في مواجهة المؤتمرات التي تعقد هنا وهناك بعيدا عن إرادة الشعب الفلسطيني".

وتابع: "كان في شهادته مجاهدًا مقبلًا غير مدبر، فارتقى مع كوكبة من الشهداء الأبرار في جنين مخيم القسام مخيم الرجولة والبطولة وزفته جماهير نابلس وعرين الأسود والأحرار في موكب مهيب يليق بالأكابر من حملة المصحف والبندقية".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #حماس #إسماعيل هنية #عبد الفتاح خروشة

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