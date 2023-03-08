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لجنة المتابعة تدين اعتداء أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد خروشة

08 مارس 2023 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اعتداء أجهزة أمن السلطة بشكل عنيف وغير مبرر على موكب تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة.

وأكدت لجنة المتابعة أن هذا الاعتداء يتناقض مع قيم وأعراف شعبنا ووحدته، ويمس بقدسية شهداء شعبنا الأكرم منا جميعاً خاصةً في ظل الهجمة الفاشية الإسرائيلية على شعبنا في كل مكان.

وطالبت لجنة المتابعة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف المسئولين عن هذا الاعتداء ومحاسبتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات التي تهدد وحدة النسيج المجتمعي وتسيء للعلاقات الوطنية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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