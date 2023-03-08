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رسالة محبة من الشاطئ لنادي نماء وجماهيره

08 مارس 2023 . الساعة 18:31 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

رحب نور أبو حسنين المشرف الرياضي بنادي خدمات الشاطئ بجماهير وفريق نادي نماء، مؤكدا على أن مباراة الفريقين لا تتعدى حدود مباراة كرة القدم وأن ناديه وكوادره وجماهيره ستستقبل ضيفها بكل مودة كما اعتادت على التعامل مع ضيوفها.

وأكد أبو حسنين لـ"فلسطين أون لاين" أن جماهير ناديه أظهرت حالة من الالتزام الكبيرة خلال الموسم الحالي، ولم تظهر أي سلوك سلبي خلال مباريات الفريق رغم خسارته في العديد منها، والتي كان أبرزها الخسارة من نماء في مرحلة الذهاب حيث غادرت جماهير البحرية دون أن تفتعل أي مشكلة مع جماهير نادي نماء.

وأضاف أبو حسنين أن من حق ناديه اللعب وسط جماهيره وعلى ملعبه البيتي طالما أن اتحاد الكرة لم يصدر أي عقوبة إدارية لمخالفة اللوائح، مشيرا لإشادة جهاز الشرطة بجماهير الشاطئ خاصة في المراحل الأخيرة من دوري الدرجة الأولى في ظل حالة الالتزام التي تسود بين الجماهير والتي تضع كل تركيزها على مساندة الفريق فقط.

وقال المشرف الرياضي للبحرية إن ناديه عقد عدة جلسات مع المشجعين وسيعقد خلال الأيام القادمة جلسات أخرى لطمأنة الجميع أن المباراة لن تشهد أي خروج عن النص، مشددا على العلاقة الطيبة التي تربط ناديه بنظيره نماء.

واختتم أبو حسنين أن ناديه أبدى التزام كامل بالحفاظ على سلامة الجميع والترحيب بالفريق الضيف وجماهيره، موجها رسالة لنادي نماء وجماهيره أنهم سيحظون بالاحترام والتقدير وسيقدم لهم التهنئة في حالة فوزهم بنتيجة المباراة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الشاطئ #دوري غزة #نادي نماء

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