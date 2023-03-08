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مستوطنون يعتدون على أهالي تل رميدة بالخليل

08 مارس 2023 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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اعتدى مستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، على المواطنين في حي تل رميدة، وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر صحفية، إن عددًا من المستوطنين رشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة، واعتدوا تحت حماية جنود الاحتلال بالشتم بألفاظ نابية على مواطنين من عائلات أبو شمسية وغانم وأبو هيكل وأبو عيشة، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل رميدة وسط مدينة الخليل.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت. صوب المواطنين

المصدر / فلسطين أون لاين
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