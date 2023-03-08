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القانوع: المقاومة تقف لتحركات العدو بالمرصاد

08 مارس 2023 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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صورة من مكان توغل الاحتلال شرق محافظة خانيونس

أكد الناطق باسم حركة "حماس" د. عبد اللطيف القانوع أن المقاومة تقف بالمرصاد لتحركات العدو، مشيدًا بتصدّي أبطال المقاومة في قطاع غزة للآليات المتوغلة شرق خان يونس وإجبارها على الانسحاب.

وأضاف القانوع أن كل محاولات وقف ثورة شعبنا لن تنجح وخزان الثورة الذي فجّرته الضفة الغربية سيتمدّد ويحول حياة الاحتلال ومستوطنيه إلى جحيم.

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وحول اعتداء أجهزة السلطة على جنازة الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، أشار القانوع إلى أن ما تقوم به هذه الأجهزة هو خدمة مجانية للاحتلال ونتاج التفاهمات التي تمت معه لوأد المقاومة وخمد ثورة شعبنا.

وبيّن القانوع أن هذا الاعتداء واستمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين يؤكد أن السلطة جزء من خطة قمع المقاومة وخمد ثورة شعبنا.

ونوّه الناطق باسم حماس أن قيادة السلطة تسبح عكس التيار وضد إرادة شعبنا وموقف الفصائل الرافض لسلوكها المشين يتطلب منها التراجع وإطلاق يد الشعب لمواجهة حكومة الاحتلال الصهيونية.

 

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