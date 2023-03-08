علماء مصريون يردّون على تنبؤات الخبير الهولندي بشأن حدوث الزلازل

أثارت تنبؤات باحث هولندي بحدوث زلزال كبير جدلًا واسعًا في الأوساط العلمية، وقال خبراء إن توقعاته لا تستند إلى أدلة علمية، وإنه لا يمكن علميًّا التنبؤ بوقوع زلازل.

كان فرانك هوغربيتس قد ذاع صيته بعد زلزال السادس من فبراير في تركيا وسوريا بعد أن تنبأ بحدوث الزلزال، ومنذ ذلك الحين، صرّح بتنبؤات جديدة، وتوقع أحداثًا كبيرة تشهدها المنطقة، فيما يقول إنه يستند في معلوماته على حركة الكوكب.

وتوقّع في فيديو جديد حدوث زلزال ومجموعة من الكوارث الطبيعية والعديد من التقلبات بالغلاف الجوي، يوم الأربعاء 8 مارس 2023، وتوقّع زلزالًا يصل إلى 8 درجات، وقال: "الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجًا للغاية".

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ومن جانبه، صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الجيوفيزقية في مصر، جاد القاضي، بأنه منذ وقوع زلزال تركيا وسوريا، كثرت الأقاويل والتنبؤات بشأن حدوث زلازل، وقد خرج علينا الكثير يقولون بوقوع هزّة أرضية عنيفة، الأمر الذي يدخل الرعب في نفوس المواطنين، وأصبح المواطن يهتم ويتابع جميع ما ينشر عن حدوث زلازل، ويتم ربطها بصورة غير صحية بزلزال تركيا".

وقال القاضي في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن جميع الذين يتنبؤون بحدوث زلزال سواء في مصر أو خارجها، لا يستندوا إلى أي دليل علمي على كلامهم، وأن منهم ليس بعلماء زلازل.

وأضاف أنه "لم يتم رصد نشاط زلزالي غير معتاد، مؤخرًا، وأننا لم نشهد أي زيادة في معدّلات تسجيل الزلازل اليومية الذي يتم رصده، وأن الوضع والنشاط الزلزالي في مصر لا يشير إلى إمكانية حدوث زلزال مدمّر في مصر".

وشدّد على أنه "لا توجد علاقة على الإطلاق بين حركة الكواكب والقمر بوقوع الزلازل، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بحدوث زلزال".

لا تزال كارثة الزلازل التي وقعت في الشرق الأوسط مؤخرًا، تلاحق الأتراك والسوريين، حيث أصبح النوم في المنازل يشكّل مصدرًا للقلق في العديد من البلدات، بالأخص وسط توقعات "عالم" أثار بـ "تنبؤاته" ضجة واسعة.

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ونفى عالم الجيولوجيا، فاروق الباز، إمكانية تعرّض مصر لزلزال مدمّر وقال إن "الأمر لا أساس له من الصحة"، مشيرًا إلى أن الزلازل التي تشهدها سوريا وتركيا وبعض الدول المحيطة، بمثابة توابع للزلزال المدمّر يوم 6 فبراير.

وقال صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيولوجية "إننا نشهد حرب شائعات وجميعها لا تستند إلى أي حقائق علمية".

وبعد اتهامه بنشر معلومات مضلّلة، نفى الباحث الهولندي أن يكون قد أكد وقوع زلازل كبيرة. وكتب في تغريدة الأربعاء: قلت في الفيديو "سيكون هناك زلزال كبير"؟ الاحتمالية العالية ليست مؤكدة".

المصدر / وكالات