تغيير موعد كلاسيكو كأس ملك إسبانيا لهذا التاريخ

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تغيير موعد بداية مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان من المقرّر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت إسبانيا، يوم الأربعاء الموافق 5 إبريل المقبل، ولكن الاتحاد الإسباني أكد أنه تم تقديم موعدها ساعة واحدة، لتقام الساعة التاسعة بتوقيت إسبانيا، العاشرة بتوقيت فلسطين.

اقرأ أيضًا: برشلونة يهزم ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

وكان برشلونة فاز على ريال مدريد بهدف نظيف، الخميس الماضي، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانتياجو

المصدر / وكالات