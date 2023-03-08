عشرات الآلاف يشيّعون جثامين الشهداء الستة.. وهتافات مشيدة بالضيف والقسام

شارك عشرات الآلاف من أبناء شعبنا، في مدينتي نابلس وجنين، في تشييع جثمان الشهداء الستة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال أمس الثلاثاء.

وانطلق موكب تشييع الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة من أمام مستشفى رفيديا بنابلس، وسط هتافات مؤيّدة للمقاومة وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

ومن بين الهتافات الجماهيرية، صدح المشيّعون: "يا أبو خالد يا نوارة، دمك مش حيروح خسارة"، وأشادوا بعمليته البطولية التي نفذها قبل أيام في حوارة، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وانطلق موكب التشييع م، باتجاه مخيم بلاطة ثم إلى مخيم عسكر، وألقت عائلة الشهيد خروشة نظرة الوداع على جثمانه.

وكان لافتًا، مشاركة عناصر من كتائب القسام في الجنازة.

ورغم قمع أجهزة أمن السلطة لمشيّعي الشهيد خروشة في نابلس، إلا أن مسيرة التشييع شهدت مشاركة جماهيرية واسعة.

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وأدّى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد خروشة، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة مخيم عسكر بنابلس، ورفع المشاركون رايات حركة حماس خلال مسيرة التشييع.

ومع بداية التشييع اعتدت عناصر أمن السلطة على المشاركين في الجنازة، وأطلقت وابل قنابلها الصوتية والمسيلة للدموع.

واستُشهد مساء أمس الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصّن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40) شهراً، تحرّر منها بتاريخ 13/12/2022.















المصدر / فلسطين أون لاين