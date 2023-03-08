الآلاف يشيّعون جثمان منفذ عملية حوارة.. وهتافات مشيدة بالضيف والقسام

شارك الآلاف من أبناء شعبنا، في مخيم عسكر مدينة نابلس، في تشييع جثمان منفذ عملية حوارة البطولية الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، وسط هتافات مؤيّدة للمقاومة وقائد كتائب القسام محمد الضيف.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بنابلس، باتجاه مخيم بلاطة ثم إلى مخيم عسكر، وألقت عائلة الشهيد خروشة نظرة الوداع على جثمانه.

وكان لافتًا، مشاركة عناصر من كتائب القسام في الجنازة.

ورغم قمع أجهزة أمن السلطة لمشيّعي الشهيد خروشة في نابلس، إلا أن مسيرة التشييع شهدت مشاركة جماهيرية واسعة.

وانطلقت هتافات مطالبة بتواصل عمليات المقاومة والانتقام لدماء الشهداء.

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ومن بين الهتافات الجماهيرية، صدح المشيّعون: "يا أبو خالد يا نوارة، دمك مش حيروح خسارة"، وأشادوا بعمليته البطولية التي نفذها قبل أيام في حوارة، وأسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين.

وأدّى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد خروشة، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة مخيم عسكر بنابلس، ورفع المشاركون رايات حركة حماس خلال مسيرة التشييع.

ومع بداية التشييع اعتدت عناصر أمن السلطة على المشاركين في الجنازة، وأطلقت وابل قنابلها الصوتية والمسيلة للدموع.

واستُشهد مساء أمس الأسير المحرر خَرْوَشَة (49 عاماً) من مخيم عسكر بنابلس، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تحصّن فيه بمدينة جنين.

والقسامي خروشة أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40) شهراً، تحرّر منها بتاريخ 13/12/2022.















المصدر / فلسطين أون لاين