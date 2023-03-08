فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الآلاف يشيّعون جثمان منفذ عملية حوارة.. وهتافات مشيدة بالضيف والقسام

"الشعبية" تدعو لوقفة حاشدة تنديدًا بجريمة الاعتداء على جنازة "خروشة"

"حماس" ترحب بخفض جنوب إفريقيا لمستوى التمثيل مع الاحتلال

حماس والجهاد: الاعتداء على جنازة الشهيد "خروشة" انحطاط وطني وأخلاقي

إصابة طفيفة في قصف إسرائيلي شرق خان يونس

من النساء إلى النساء.. رائدات يوجهنَ رسائل مفتوحة

إدانات واستنكار فصائلي واسع لقمع موكب تشييع الشهيد "خروشة"

هارون لـ"فلسطين": المرأة الفلسطينية درعٌ للمجتمع وعام 2023 لمناصرتها

زوجة الشهيد خروشة: الاعتداء على مسيرة التشييع استمرار لمسلسل الانتقام

"حماس" تُشيد بدور المرأة الفلسطينية في يومها العالمي

بمخيم الدهيشة

"الشعبية" تدعو لوقفة حاشدة تنديدًا بجريمة الاعتداء على جنازة "خروشة"

08 مارس 2023 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
...
"الشعبية" تدعو لوقفة حاشدة بمخيم الدهيشة تنديدا بجريمة الاعتداء على جنازة "خروشة"

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، للمشاركة في وقفة أمام مخيم الدهيشة، في مدينة بيت لحم، الساعة السادسة مساءً، وذلك تنديدًا بجرائم الاحتلال في جنين ونابلس وممارسة أجهزة للسلطة في قمعها لجنازات المشتبكين.

وأصيب العشرات من المواطنين، فيما اعتقل آخرون، خلال قمع أجهزة السلطة، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس.

اقرأ أيضًا: إدانات واستنكار فصائلي واسع لقمع موكب تشييع الشهيد "خروشة"

وأطلقت أجهزة السلطة قنابل الغاز والصوت على المشيّعين في نابلس، حيث سقط جثمان الشهيد على الأرض.

وأصيب عشرات المواطنين، فيما اعتقلت أجهزة السلطة عددًا من المشاركين في تشييع الشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الجبهة الشعبية #الاعتداء على جنازة شهيد #وقفة حاشدة #جنازة خروشة #جريمة جنازة خروشة

متعلقات

الأكثر قراءة