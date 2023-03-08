"الشعبية" تدعو لوقفة حاشدة تنديدًا بجريمة الاعتداء على جنازة "خروشة"

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، للمشاركة في وقفة أمام مخيم الدهيشة، في مدينة بيت لحم، الساعة السادسة مساءً، وذلك تنديدًا بجرائم الاحتلال في جنين ونابلس وممارسة أجهزة للسلطة في قمعها لجنازات المشتبكين.

وأصيب العشرات من المواطنين، فيما اعتقل آخرون، خلال قمع أجهزة السلطة، صباح اليوم الأربعاء، مسيرة تشييع الشهيد عبد الفتاح خروشة في نابلس.

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وأطلقت أجهزة السلطة قنابل الغاز والصوت على المشيّعين في نابلس، حيث سقط جثمان الشهيد على الأرض.

وأصيب عشرات المواطنين، فيما اعتقلت أجهزة السلطة عددًا من المشاركين في تشييع الشهيد.

المصدر / فلسطين أون لاين