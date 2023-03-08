"حماس" ترحب بخفض جنوب إفريقيا لمستوى التمثيل مع الاحتلال

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصويت برلمان جمهورية جنوب إفريقيا على مشروع قرار يقضي بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي الفاشي.

وأكدت الحركة في بيان لها: أن هذا الموقف ينسجم مع المواقف التاريخية لجنوب إفريقيا وأحزابها الداعمة لنضال شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الفاشي.

وفي هذا السياق دعت "حماس"، دولة جنوب إفريقيا الصديقة وكل الدول إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع الاحتلال الإسرائيلي الفاشي، دعماً لحرية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.

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وصوّت برلمان جنوب أفريقيا، الثلاثاء، على قرار لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع دولة الاحتلال، بسبب الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان صادر عن "حزب الحرية الوطني"، الذي قدّم مشروع القرار، إن هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري (الأبارتهايد)، الراحل نيلسون مانديلا.

وذكر البيان أن "هذه لحظة سيفخر بها (نيلسون مانديلا. قال دائمًا إن حريتنا غير مكتملة دون حرية الفلسطينيين".

المصدر / فلسطين أون لاين