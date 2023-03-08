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هنية يهنّئ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمنصبه الجديد

08 مارس 2023 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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هنية يهنئ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لمنصبه الجديد

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لتعيينه رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية لدولة قطر الشقيقة.

وقال رئيس الحركة في رسالته "إنه لمن دواعي سرورنا، في قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن نتقدّم من معاليكم بالتهنئة على الثقة التي أولاها لكم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بتكليفكم رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية، مضيفًا "وإننا إذ نبارك لكم هذه الثقة، نبارك للشعب القطري الشقيق هذا الاختيار".

وجدّد رئيس الحركة الشكر والتقدير لدولة قطر الشقيقة على جهودها ومواقفها وعطائها للشعب الفلسطيني ودعم قضيته وتعزيز صموده.

المصدر / فلسطين أون لاين
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