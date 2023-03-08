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"قاسم": الاعتداء على جنازة الشهيد "خروشة" انحطاط وطني وأخلاقي

08 مارس 2023 . الساعة 11:35 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

قال الناطق باسم حماس حازم قاسم، إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على جنازة الشهيد عبد الفتاح خروشة، وإسقاط جثمانه على الأرض، يمثّل انحطاطًا وطنيًّا وأخلاقيًّا، وسيظل عاراً يلاحق من أعطى التعليمات لهؤلاء بالاعتداء على الشهيد.

وأكد قاسم في تصريح له، أن السلطة العاجزة تماماً عن حماية شعبنا من عدوان المستوطنين، تلجأ إلى مهاجمة جثمان من رد العدوان عن أهلنا في نابلس.

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وأضاف: "واضح أن قيادة السلطة مصرّة على تنفيذ مخرجات قمة العقبة الأمنية حتى لو كان على حساب العدوان على رموز الشعب الفلسطيني".

واعتدت عناصر أجهزة أمن السلطة، صباح اليوم الأربعاء، على جنازة الشهيد "هروشة"، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في الجنازة.

كما واعتقلت عددًا من المشاركين في الجنازة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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