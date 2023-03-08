روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على شرق باخموت

أعلن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين سيطرة قواته على كامل الجزء الشرقي من مدينة باخموت.

ويقاتل عناصر فاغنر على خط المواجهة في مدينة باخموت في شرق أوكرانيا التي تسعى روسيا للسيطرة عليها منذ أشهر مع سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف الجانبين.

اقرأ أيضًا: فاغنر الروسية تكشف سبب تلويحها بالانسحاب من جبهة القتال في أوكرانيا

ويشكك بعض المحلّلين في مصلحة الأوكرانيين في التمسك بالمدينة التي صارت مدمّرة.

وقال "معهد دراسة الحرب" الأمريكي إن الدفاع عن باخموت لا يزال "معقولًا من الناحية الاستراتيجية" لأنه "يواصل استنفاد القوات والمعدّات الروسية".

المصدر / وكالات