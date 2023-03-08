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مداهمات للاحتلال في نابلس واعتقال القيادي بحماس أحمد نبهان صقر

08 مارس 2023 . الساعة 08:56 بتوقيت القدس
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القيادي أحمد نبهان صقر

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، عدة منازل في مخيم عسكر القديم بمحافظة نابلس، تخللها اعتقال القيادي بحركة "حماس" أحمد نبهان صقر.

وخاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال التي داهمت منازل عدة في مخيم عسكر القديم، من ضمنها منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة البطولية.

وأعلنت مجموعات عرين الأسود تصديها واشتباكها مع قوات الاحتلال الليلة الماضية، بصليات من الرصاص، عقب اقتحامها المنطقة الشرقية من نابلس.

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وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي أحمد نبهان صقر من مخيم عسكر القديم، بعد قرابة 6 شهور من الإفراج، عقب عام كامل من الاعتقال الإداري.

وأمضى القيادي صقر قرابة سبعة عشرة عاماً في سجون الاحتلال، عشرة منها في الاعتقال الإداري، فيما خاض عام 2012 إضراباً عن الطعام مدته 28 يوماً، رفضاً لاعتقاله الإداري الطويل.

وبلغ اعتقاله الإداري آنذاك أربع سنوات، وأطلق عليه عميد الأسرى الإداريين، وتم الإفراج عنه بقرار من المحكمة العليا التابعة للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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