8 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 مارس/ آذار العديد من الأحداث الهامة السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يذكر "" أبرزه في نقاط:
- 1911 بدء استعمال البصمات للمرة الأولى أداة لكشف مرتكبي الجرائم في نيويورك.
- 1930 مهاتما غاندي يبـدأ العصيان المدني الإجبار بريطانيا على منح الهند استقلالها.
- 1973 استشهاد محمد الأسود عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة المعروف باسم "جيفارا "غزة" ورفيقيه كامل العمصي، وعبد الهادي الحايك بعد معركة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
- 1994 استشهاد القساميين إبراهيم سلامة من مخيم خان يونس وإسلام أبو رميلة من القدس بعد إطلاق النار عليهما من قبل قوة صهيونية عند حاجز "إيريز".
- 2003 الاحتلال يغتال المفكر الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة القائد المؤسس في حركة حماس و(۳) من مرافقيه.
- 2010 وقوع زلزال في تركيا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يتسبب في مقتل 51 شخصًا وجرح 34 آخرين.
- 2014 اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777 أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وكانت تحمل على متنها ٢٣٩ شـخصا ضمنهم طاقم الطائرة.
المصدر / فلسطين أون لاين