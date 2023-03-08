8 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 مارس/ آذار العديد من الأحداث الهامة السياسية على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يذكر " " أبرزه في نقاط:

1911 بدء استعمال البصمات للمرة الأولى أداة لكشف مرتكبي الجرائم في نيويورك.

بدء استعمال البصمات للمرة الأولى أداة لكشف مرتكبي الجرائم في نيويورك. 1930 مهاتما غاندي يبـدأ العصيان المدني الإجبار بريطانيا على منح الهند استقلالها.

مهاتما غاندي يبـدأ العصيان المدني الإجبار بريطانيا على منح الهند استقلالها. 1973 استشهاد محمد الأسود عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة المعروف باسم "جيفارا "غزة" ورفيقيه كامل العمصي، وعبد الهادي الحايك بعد معركة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد محمد الأسود عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في غزة المعروف باسم "جيفارا "غزة" ورفيقيه كامل العمصي، وعبد الهادي الحايك بعد معركة عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. 1994 استشهاد القساميين إبراهيم سلامة من مخيم خان يونس وإسلام أبو رميلة من القدس بعد إطلاق النار عليهما من قبل قوة صهيونية عند حاجز "إيريز".

استشهاد القساميين إبراهيم سلامة من مخيم خان يونس وإسلام أبو رميلة من القدس بعد إطلاق النار عليهما من قبل قوة صهيونية عند حاجز "إيريز". 2003 الاحتلال يغتال المفكر الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة القائد المؤسس في حركة حماس و(۳) من مرافقيه.

الاحتلال يغتال المفكر الدكتور الشهيد إبراهيم المقادمة القائد المؤسس في حركة حماس و(۳) من مرافقيه. 2010 وقوع زلزال في تركيا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يتسبب في مقتل 51 شخصًا وجرح 34 آخرين.

وقوع زلزال في تركيا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يتسبب في مقتل 51 شخصًا وجرح 34 آخرين. 2014 اختفاء طائرة ماليزية من طراز بوينغ 777 أقلعت من كوالالمبور متجهة إلى بكين وكانت تحمل على متنها ٢٣٩ شـخصا ضمنهم طاقم الطائرة.

المصدر / فلسطين أون لاين