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إضراب شامل حدادًا على شهداء جنين

08 مارس 2023 . الساعة 08:15 بتوقيت القدس
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إضراب شامل حدادًا على شهداء جنين

عم اليوم الأربعاء، الإضراب الشامل، محافظات الوطن، حدادا على أرواح شهداء جنين.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية جماهير الشعب الفلسطيني للإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، في كل محافظات الوطن، غضبا على عدوان الاحتلال على جنين.

كما دعت القوى في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، الجماهير الفلسطينية الخروج بمسيرات على نقاط الاشتباك وفي كل مكان.

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ولبت الجماهير الفلسطينية، نداء مجموعات عرين الأسود، بالانطلاق في مسيرات ليلية حاشدة عمت الضفة الغربية وقطاع غزة دعما للمقاومة الفلسطينية، والأسرى.

واستشهد 6 مواطنين بينهم الشهيد عبد الفتاح خروشة من الجناح العسكري لحركة "حماس" كتائب القسام منفذ عملية حوارة قبل أسابيع والتي قتل فيها اثنين من المستوطنين، وأصيب 26 فلسطينيا بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

والشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاما)، وطارق زياد ناطور (27 عاما)، وزياد أمين الزرعيني (29 عاما)، وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما)، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاما).

المصدر / فلسطين أون لاين
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