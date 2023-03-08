الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

يطرأ انخفاض اليوم الأربعاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول المعدل السنوي العام لشهر مارس/ آذار.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة، ومع المساء والليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد.

طقس الخميس والجمعة

أما في يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى تحوم حول المعدل السنوي العام لشهر آذار.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة، ومع المساء والليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام لشهر مارس/ آذار.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة. ومع المساء والليل يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة. ويكون الجو باردا نسبيا إلى بارد.

ارتفاع على درجات الحرارة

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويبقى الجو لطيفا ومعتدلا في ساعات النهار.

وفي الليل والفرج والصباح الباكر يصبح الجو باردا نسبيا إلى بارد. في المناطق الغويرة والبحر الميت يكون الجو معتدلا جدا.

المصدر / فلسطين أون لاين