مسيرات غاضبة بالضفة وغزة تلبية لنداء "عرين الأسود"

لبت جماهير الشعب الفلسطيني الليلة، نداء مجموعات عرين الأسود، بالانطلاق في مسيرات حاشدة وغاضبة عمت مدن الضفة الغربية وقطاع غزة دعماً للمقاومة الفلسطينية، والأسرى.

وجابت المسيرات الغاضبة شوارع نابلس ورام الله والخليل وطولكرم، وقلقيلية بالإضافة الى بعض المناطق في قطاع غزة.

وفي نابلس تجمع المواطنون على دوار الشهداء بالمدينة، وساروا في مسيرات راجلة ومحمولة مرددين خلالها هتافات لـ"عرين الأسود" والمقاومة.

وتجمع عدد من المواطنين على دوار ابن رشد في مدينة الخليل، فيما خرجت مسيرة مركبات في طولكرم.

وفي قطاع غزة، تجمع مئات المواطنين في مختلف المحافظات، وأشعلوا الإطارات المطاطية ورددوا هتافات داعمة للمقاومة.

ودعت مجموعات "عرين الأسود" المواطنين مساء أمس الثلاثاء، إلى الخروج منتصف الليلة إلى الشوارع والميادين الرئيسية في مدن ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة، إسناداً للمقاومة الفلسطينية والأسرى في سجون الاحتلال.

ونعت "عرين الأسود" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، شهداء مجزرة جنين، مؤكدة أن البوصلة ستبقى موجهة نحو الاحتلال حتى تحرير كامل فلسطين.

واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 26 آخرين بالرصاص الحي مساء أمس الثلاثاء، خلال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامه مخيم جنين ومحاصرته منزلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين