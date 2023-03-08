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تشلسي يهزم دورتموند وبنفيكا يسحق كلوب بروج

08 مارس 2023 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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فرحة لاعبي تشلسي بالفوز

تأهل نادي تشلسي الإنجليزي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في إياب دور الستة عشر.

وثأر "البلوز" من هزيمته في مباراة الذهاب بهدف دون رد وتفوق في إجمالي نتيجتي مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1.

وحسم تشيلسي الفوز بهدف في كل شوط سجلهما كاي هافيرتز ورحيم ستيرلينغ على الترتيب، كما ألغى الحكم هدفين لصالح الفريق الإنجليزي.

وتقدم ستيرلينغ بهدف لتشيلسي قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ثم أضاف هافيرتز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 53.

وفي لشبونة، تأهل بنفيكا البرتغالي إلى دور نفسه بفوزه الساحق على ضيفه كلوب بروج البلجيكي 5-1.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز بنفيكا بهدفين دون رد ليتفوق الفريق البرتغالي في مجموع المباراتين بنتيجة 7-1.

المصدر / وكالات
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#تشلسي #بنفيكا #رياضة #كرة قدم #ابطال اوروبا

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