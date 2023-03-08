قرار هام لإدارة نادي هلال غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

قرر مجلس إدارة نادي الهلال استعادة جميع لاعبيه المعارين عقب نهاية الموسم الكروي الحالي 2022-2023.



وأكد النادي أنه سيُعيد لاعبيه المعارين لصفوفه وهم (إياد أبو دياب، وأحمد عجور، وإبراهيم الترامسي، ومحمد الترامسي، وإبراهيم سلامة، وطارق صالح).



وأوضح النادي أن اللاعبين الستة يتواجدون في خططه خلال الموسم القادم، بجانب العناصر الحالية، متمنيا التوفيق لهم على الدوام.



وسيعقد المجلس عقب نهاية الموسم الحالي، جلسة مع المدرب سامي سالم، لبحث مدى إمكانية تجديد عقده لموسم أخر.



يشار إلى أن فريق الهلال يحتل المركز السابع في دوري الدرجة الممتازة برصيد 26 نقطة.