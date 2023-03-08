شباب خانيونس يتوج بلقب بطولة جديدة

غزة / مؤمن الكحلوت:

تُوج فريق نادي شباب خانيونس بلقب بطولة كأس كرة الطاولة، والتي حملت اسم الراحل سعيد نصار، عقب فوزه في اللقاء النهائي على فريق نادي غزة الرياضي، بثلاثة أشواط نظيفة.



وأقيم اللقاء النهائي والدور نصف النهائي أمس، بصالة حسن سلامة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بحضور الأمين العام المساعد عبد السلام هنية، ومحمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، وأعضاء اتحاد اللعبة، بالإضافة لعدد من الشخصيات الرياضية وكوادر اللعبة، وعائلة الراحل نصار.



وتأهل شباب خانيونس للقاء النهائي على حساب فريق خدمات المغازي الذي تفوق عليه بثلاثية نظيفة، بينما وصل غزة الرياضي النهائي بعد فوزه على الصداقة بصعوبة بالغة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.



وجاءت نتائج أشواط اللقاء النهائي على النحو التالي (حاتم وادي 3_0 أنس حمد)، (جهاد غريز 3_0 أسعد ارحيم)، (عبد السلام غريز3_0 سليمان الغوطي).



أدار اللقاء الحكم الدولي إيهاب زقوت، والحكم الدولي محمد صمامة.



وفي سياق منفصل، افتتح هنية والدلو قاعة التدريب والتطوير التابعة لاتحاد كرة الطاولة بصالة حسن سلامة، والتي حملت اسم الشهيد طارق دخان، وذلك بدعم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.