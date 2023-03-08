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لاعب الهلال يحصل على لقب هداف الدوري

08 مارس 2023 . الساعة 00:23 بتوقيت القدس
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محمد مراعبة
غزة / مؤمن الكحلوت:

حصل اللاعب محمد مراعبة مهاجم فريق هلال القدس على لقب هداف دوري المحترفين للمرة الرابعة، خلال مسيرته الكروية في الملاعب.


وسجل مراعبة 21 هدفاً مع فريقه الهلال، من أصل 46 هدفاً سجلها الفريق في المسابقة الموسم الحالي، ما يعني أنه سجل نصف أهداف الفريق تقريباً.


واختتم مراعبة أهداف الموسم الحالي بتسجيل هاتريك في مرم فريق شباب السموع، في الجولة 22 من المسابقة، التي اختتمت يوم الأحد الماضي، ولم يُسجل أي هدفاً من ركلة جزاء.


ويبتعد مراعبة بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه علي عدوي لاعب شباب الظاهرية، علماً أن مراعبة سجل أعلى نسبة أهداف الموسم الحالي، في المرات الأربعة التي حصل فيها على لقب الهداف، والثانية في تاريخ المسابقة خلف شهاب القنبر الذي سجل 24 هدفاً الموسم الحالي.


وسبق لمراعبة أن حصل عل لقب هداف المسابقة في 3 مواسم من قبل، وهي مواسم (2016_2017) بقميص نادي شباب الخضر، وموسم (2017_2018) بقميص ثقافي طولكرم، وموسم (2020_2021) بقميص مركز شباب الأمعري.


واحتل فريق هلال القدس الذي يلعب له مراعبة المركز الثاني في الموسم الحالي، خلف حامل اللقب فريق جبل المكبر، وكان منافساً شرساً على اللقب.

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#هلال القدس #مراعبة #هداف دوري المحترفين

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