عرين الأسود تنعى شهداء جنين وتدعو للنزول إلى الشوارع

نعت مجموعة عرين الأسود، الثلاثاء، شهداء مجزرة جنين، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين اليوم.

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وقالت العرين في بيانها، إنّ الشهيد عبد الفتاح خروشة، مُنفّذ ثاني عملية بطولية من عمليات الثأر ردًّا على جرائم الاحتلال.

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ووصفت العرين، الشهيد خروشة بشيخ المجاهدين ومهندس عمليات الثأر والمتعهد بالنصر على الاحتلال.

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ودعت العرين أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان للخروج والتظاهر في جميع الميادين والشوارع بتمام الساعة الثانية عشرة ليلًا، والصدح بالتكبيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين