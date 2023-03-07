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عرين الأسود تنعى شهداء جنين وتدعو للنزول إلى الشوارع

07 مارس 2023 . الساعة 22:43 بتوقيت القدس
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نعت مجموعة عرين الأسود، الثلاثاء، شهداء مجزرة جنين، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين اليوم.

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وقالت العرين في بيانها، إنّ الشهيد عبد الفتاح خروشة، مُنفّذ ثاني عملية بطولية من عمليات الثأر ردًّا على جرائم الاحتلال.

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ووصفت العرين، الشهيد خروشة بشيخ المجاهدين ومهندس عمليات الثأر والمتعهد بالنصر على الاحتلال.

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ودعت العرين أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان للخروج والتظاهر في جميع الميادين والشوارع بتمام الساعة الثانية عشرة ليلًا، والصدح بالتكبيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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