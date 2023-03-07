القسام تزفُّ المجاهدين عبد الفتاح خروشة ومعتصم صباغ

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، شهيديها القساميين عبد الفتاح خروشة، والشهيد معتصم صباغ.

اقرأ أيضًا: استشهاد المطارد القسامي عبد الفتاح خروشة



وزفّت القسام ، شهداء مجزرة جنين، الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين مساء اليوم.

وأكدت القسام، أنّ الشهيد خروشة هو منفذ عملية حوارة التي قُتل فيها اثنان من المستوطنين.

اقرأ أيضًا: من هو الشهيد عبد الفتاح خروشة الذي أعلن نتنياهو عن اغتياله؟



وأشارت القسام إلى أنّ العملية جاءت ردًّا ودفاعًا عن شعبنا في وجه جرائم المغتصبين المجرمين.

اقرأ أيضًا: مقتل مستوطنَين.. 23 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية في الساعات الأخيرة



ودعت القسام كل مجاهدي شعبنا في كلّ مكان إلى تصعيد المقاومة المسلحة في وجه الاحتلال ومغتصبيه والاشتباك معهم في كل ربوع وطننا المحتل تحقيقًا لشرف السلاح وطهارته من خلال اشتباكه مع المحتل الغاصب، ودفاعه عن شعبنا وقدسنا وعرضنا.

المصدر / فلسطين أون لاين