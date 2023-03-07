تصريحات قوية من لابورتا رداً على اتهام برشلونة برشوة الحكام

أكد رئيس برشلونة الإسباني جوان لابورتا، الثلاثاء، أن ناديه لم "يشترِ حكامًا يومًا" وسط تحقيقات في مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق، كاشفاً عن تفكيره في تمديد عقد مدربه تشافي.

أشارت تقارير الشهر الماضي الى أن النادي الكاتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو (6.9 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا.

قال برشلونة في البداية إن نيغريرا كان يتقاضى أجرًا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.

يحقق مدّعون عامون إسبان في المدفوعات وقالت صحيفة "إل باييس" الثلاثاء إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة "لاستمرار الفساد الرياضي".

وقال لابورتا خلال فعاليات حدث في برشلونة "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكامًا يومًا، ولم يكن لدى برشا أبدًا نية لشراء حكام، على الإطلاق".

وتابع "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى - لا شيء وليدة صدفة".

وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجومًا عنيفًا على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم، متهمًا إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".

تابع "هناك حملة لإلحاق الضرر بمصالح برشلونة. إنها حملة تهدف إلى السيطرة على النادي. لا يقبل الدوري الأسباني أن برشلونة لم يوقع العقد مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه".

وكان تيباس اعتبر أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدًا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا" دفع النادي هذه الاموال لإنريكيس نيغريرا.

في سياق آخر، قال لابورتا إنه يفكر في تمديد عقد المدرب تشافي هيرنانديس، إذ يتصدر الفريق حاليًا ترتيب الليغا بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد، ويبدو على الطريق الصحيح للفوز بأول لقب في الدوري منذ 2019. ينتهي عقد تشافي الحالي في حزيران/يونيو 2024.

أضاف في هذا الصدد "إنه رجل لا يطلب أشياء مجنونة ويتفهم الوضع (المالي) للنادي، لقد فكرت في تجديد عقد تشافي".

المصدر / وكالات