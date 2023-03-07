فصائل المقاومة تنعى شهداء جنين

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية، الثلاثاء، إلى علياء المجد الشهداء الأبرار والمقاومين الأحرار الذين ارتقوا خلال اقتحام قوات العدو الغاشم لمخيم جنين الثورة والبطولة.

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وأكدت الفصائل في بيانها، أنّ الشلال النازف من الدم الفلسطيني على أرض الضفة الباسلة سيشعل نار الثورة والمقاومة ردًّا على استباحة الدم والأرض الفلسطينية، مؤكدةً أنّ ردها قادم لا محالة.

ووجّهت التحية للمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في التصدي لقوات الاحتلال الغاشمة وحققوا إصابات محققة في جنوده وآلياته.

ولفتت الفصائل، إلى أنّ طريق الاشتباك مع العدو وجنوده الصهاينة هو السبيل لمواجهة عنجهية الاحتلال وحكومته الفاشية وإجراءاتها الإجرامية.

المصدر / فلسطين أون لاين