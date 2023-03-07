حمادة: شهداء جنين يؤكدون أن شعبنا متمسك بخيار المقاومة

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، إن الشهداء الذين ارتقوا اليوم في جنين، يؤكدون أن شعبنا الفلسطيني متمسك بخيار المقاومة.

وزف حمادة إلى جماهير شعبنا الشهداء، مؤكدًا أن المجازر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال لن تستطيع كسر عزيمة وإرادة شعبنا الفلسطيني.

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وأضاف أن حجم المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية يدلل على أنه في أزمة.

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وبين أن الشهيد القسامي الأسير المحرر عبد الفتاح خروشة أكد أن شعبنا مستعد لمواجهة الاحتلال، ولم يترك عذرًا لأحد في مقاومته.

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وشدد على أن الاحتلال الصهيوني يفشل في إخماد تصاعد المقاومة بالضفة الغربية، وأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال في مدن الضفة الغربية تهدف ردع شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن المقاومة بالضفة الغربية تتطور رغم محاولات الاحتلال وأدها أو الحد من تصاعدها

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وفيما يتعلق بالأوضاع داخل المسجد الأقصى، أشار حمادة إلى أن المستوطنين مستمرون في محاولات تدنيس المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: “شعبنا الفلسطيني أثبت أنه أمين على قضية المسجد الأقصى المبارك، ولن يسمح للاحتلال بالاستفراد بالمسجد به، وكل الخيارات مفتوحة للدفاع عن المسجد الأقصى”.

وتابع: “إن في القدس صواعق تفجير إذا عبث فيها الاحتلال لن تنفجر إلا في وجهه”.

المصدر / فلسطين أون لاين