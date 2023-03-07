"وقفات غضب" في قطاع غزة تضامنًا مع الأسرى وتنديدًا بمجزرة جنين

نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي في شمال غزة مساء اليوم الثلاثاء، وقفة تضامنية مع أهلنا في مخيم جنين مساء اليوم الثلاثاء في مخيم جباليا.

وشارك في الوقفة ممثلون عن القوى الوطنية والإسلامية وجموع كبيرة من الشبان الغاضب، مرددين هتافات نصرة للمقاومة وتضامنًا مع شعبنا وأهلنا في الضفة والقدس.

ودعت الجماهير المقاومة في الضفة المحتلة إلى الاستمرار في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي كلمة للقوى الوطنية والإسلامية أكدت أن شعبنا سيبقى مساندًا لخطوات الأسرى النضالية، و يجب على شعبنا الفلسطيني الالتفاف حول قضية الأسرى التي تعتبر ثابت من ثوابتنا الوطنية.

ووجهت رسالة للأسرى في سجون الاحتلال "لن نترككم وحدكم وسنبقى خلف قضيتكم العادلة وسنعمل على تحريركم".

وشددت الفصائل على أنّ هذه الوقفة في شمال غزة رسالة إلى أهلنا في جنين بأننا شعب واحد ودم واحد وقضية واحدة ولن نمرر جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا أينما تواجدوا.

وجابت جموع الجماهير منطقة الترنس في مخيم جباليا وهتفت لجنين وللقدس وغزة وللأسرى في سجون الاحتلال.

وفي المنطقة الوسطى لقطاع غزة، نظّمت فصائل العمل الوطني والإسلامي "وقفة غضب" دعمًا للأسرى ولمخيمَي جنين ونابلس.

وشارك العشرات في وقفة غضب أمام مقر الصليب الأحمر بغزة نصرةً للأسرى وتنديدًا بالعدوان على جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين