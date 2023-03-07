"أسرى حماس" ينعون الشهيد أبو خروشة

نعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس" ومكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر الشهيد عبد الفتاح حسين خروشة (49عامًا)، الذي ارتقى شهيدًا برصاص الاحتلال في جنين بعد مشوار طويل من الجهاد والتضحية.

وخروشة هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، واستمر آخر اعتقال له لمدة (40 شهرًا)، تحرّر منها بتاريخ 13/12/2022.

اقرأ أيضًا: استشهاد المطارد القسامي عبد الفتاح خروشة

واستُشهد خروشة، اليوم الثلاثاء بعد اشتباك مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلًا تحصَّن فيه بمدينة جنين.

اقرأ أيضًا: من هو الشهيد عبد الفتاح خروشة الذي أعلن نتنياهو عن اغتياله؟

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ المنزل الذي استُشهد فيه المطارد القسامي عبد الفتاح خروشة في جنين هو ذاته الذي استُشهد فيه القسامي حمزة أبو الهيجاء عام 2014.



اقرأ أيضًا: محدث 6 شهداء وعدد من الإصابات برصاص الاحتلال في جنين





المصدر / فلسطين أون لاين